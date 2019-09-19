Исламабад, , 10:55 — REGNUM 18 сентября премьер-министр Пакистана Имран Хан официально открыл круглосуточный контрольно-пропускной пункт Торхам на границе с Афганистаном.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, выступая на церемонии открытия обновленного пропускного пункта, Имран Хан отметил, что он откроет новые возможности для экономического сотрудничества между Афганистаном и Пакистаном. По словам пакистанского премьера, за короткий период круглосуточной работы перехода (запущен в тестовом режиме в начале сентября) товарооборот между двумя странами увеличился на 50%.

Кроме того, Имран Хан поучаствовал в церемонии открытия «Больницы дружбы» в Торхаме (пакистанская провинция Хайбер-Пахтунхва). Больница предназначена специально для гостей из Афганистана, которым потребуется медицинская помощь после пересечения границы.