Каракас, , 10:14 — REGNUM Правительству Соединённых Штатов стоит проявить разумность и начать переговоры с Венесуэлой для разрешения кризиса в стране. С таким призывом к властям Соединённых Штатов на пресс-конференции в здании венесуэльского МИД выступила вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес, сообщает венесуэльское телевидение VTV.

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«Единственное, что мы ожидаем от правительства США, это проявить здравый смысл, восстановить дипломатические каналы и диалог с правительством Николаса Мадуро», — заявила политик.

https://twitter.com/VTVcanal8/status/1174376812195000320

Родригес подчеркнула, что этот путь диалога и дипломатических переговоров единственный, оставшийся у Вашингтона после провала планов США по свержению легитимного правительства Венесуэлы. В настоящее время, по словам вице-президента, американская администрация поддерживает усилия, которые направлены не на улучшение жизни венесуэльцев, а на обогащение лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

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Как сообщало ИА REGNUM, политический кризис в Венесуэле разразился после массовых протестов против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, прокатившихся по крупным городам республики с 21 января 2019 года. После этого спикер парламента страны, оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США поспешили признать его в качестве руководителя Боливарианской Республики. В свою очередь Россия, как и Китай, и ряд других стран, признают в качестве легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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