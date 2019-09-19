Исламабад, , 10:15 — REGNUM В стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019» принимает участие группа военнослужащих Пакистана. Об этом сообщило пакистанское информационное агентство Jang со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана.

Как отмечает агентство, пакистанские военные были приглашены в Россию в рамках сотрудничества по линии ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).

Вместе с военными России и Белоруссии в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019» принимают участие военные из всех стран ШОС, в том числе и из Индии. Примечательно, что Индия и Пакистан участвуют в совместных учениях на фоне нового витка напряженности в Кашмире.