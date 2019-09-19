Исламабад, , 10:26 — REGNUM 18 сентября официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал назвал заявление министра иностранных дел Индии Субраманиама Джайшанкара о контроле над Азад Кашмиром (контролируется Пакистаном) «недопустимым».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в официальном заявлении МИД Пакистана осудил «подстрекательские и безответственные заявления» индийского министра иностранных дел. Ранее Субраманиам Джайшанкар заявил: «мы надеемся, что однажды получим полную, физическую юрисдикцию над Кашмиром». Представитель МИД Пакистана также обратился к мировому сообществу с призывом обратить внимание на «агрессивную позицию» индийской стороны.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.