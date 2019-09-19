Чита, , 10:09 — REGNUM Сразу после своей инаугурации глава Забайкальского края Александр Осипов, победивший с разгромным результатом на губернаторских выборах, подписал постановление о роспуске регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Осипов распустил правительство Забайкальского края Правительство Забайкальского края

Как пояснили в пресс-службе забайкальского губернатора, распоряжения «О сложении полномочий Правительством Забайкальского края» и «О Правительстве Забайкальского края» прияты Осиповым в соответствие со статьёй 45 Устава Забайкальского края.

«Правительство сложило полномочия перед вновь вступившем в должность губернатора края. До назначения нового кабинета министров все заместители председателя правительства будут работать в статусе исполняющих обязанности», — отмечается в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инаугурация Александра Осипова, который набрал почти 90 процентов голосов на губернаторских выборах, состоялась сегодня, 19 сентября, в Чите. Также Осипов продлил полномочия сенатора Баир Жамсуева.

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