Исламабад, , 10:11 — REGNUM 18 сентября премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил осквернение индусского храма в городе Гхотки (пакистанская провинция Синд).

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, премьер-министр Пакистана отметил, что инцидент — это заговор с целью дискредитировать его речь в Генеральной Ассамблее ООН. Имран Хан планирует выступить перед мировым сообществом в Нью-Йорке с осуждением действий Индии в штате Джамму и Кашмир, где, по мнению премьер-министра, нарушаются права мусульман.

Имран Хан отметил, что инцидент с осквернением индусского храма — это провокация, так как насилие в отношении религиозных меньшинств «не характерно для Пакистана». Напомним, что группа из 50 человек осквернила индусский храм в Гхотки по обвинению в богохульстве.