Вашингтон, , 10:07 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, об этом 19 сентября он написал на своей странице в Twitter.

Майк Помпео U.S. Department of State

Встреча произошла в городе Джидда, стороны обсудили недавнее нападение на нефтеперерабатывающие заводы королевства.

«США поддерживают Саудовскую Аравию и ее право на самооборону. Угрожающее поведение иранского режима недопустимо», — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, 14 сентября беспилотники совершили атаку на два нефтеперерабатывающих завода Саудовской Аравии, в результате чего был нанесен серьезный урон отрасли королевства.

Ответственность за нападения взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако США продолжают обвинять в инциденте Иран.

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