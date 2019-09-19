Копенгаген, , 10:46 — REGNUM Проправительственные партии в Дании правительство больше внимание уделять школам и выделить им дополнительно 150 млн долларов в государственном бюджете страны на 2020 год. Свою позицию представители трех партий — «Радикалов», социалистов и партий «Единого списка» — объясняют необходимостью инвестировать в средние образовательные учреждения с тем, чтобы они стали твердой основой всей системы образования страны.

В связи с этим, партии предлагают выделить школам Дании дополнительно 150 млн долларов в том случае, если профсоюз датских учителей и муниципалитеты смогут заключить коллективное трудовое соглашение — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Председатель профсоюза датских учителей Андерс Бондо Кристенсен поддержал инициативу партий и заявил, что это станет важным шагом на пути к тому, чтобы дать учащимся тот уровень образования, который они требуют. «Школы находятся под давлением — не в последнюю очередь из-за нехватки учителей. Поэтому мы, разумеется, поддерживаем предложение проправительственных партий», — добавил председатель.