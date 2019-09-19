Токио, , 10:06 — REGNUM 18 сентября Республика Корея попросила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вмешаться в дело с зараженной радиоактивными веществами водой, хранящейся на АЭС «Фукусима-1», где в 2011 году произошла катастрофа.

Ранее компания-оператор станции TEPCO заявляла, что вода прибывает и цистерн на самой станции уже не хватает, а технологий для очистки воды недостаточно. Было сделано предположение, что вода может быть в конечном итоге спущена в океан. По сообщению японской новостной газеты Асахи Симбун, первый заместитель министра науки, информационных и коммуникационных технологий Южной Кореи Мун Миок заявил на Генеральной конференции МАГАТЭ, что «подобный исход может стать серьезной международной проблемой и неизбежно повлияет на глобальную морскую среду». Он призвал организацию урегулировать ситуацию и «помочь» Японии разобраться с водами.

Представитель Японии в МАГАТЭ Такэси Хикихара подверг критике комментарий южнокорейского министра, заявив, что страна регулярно сотрудничает с экспертной группой МАГАТЭ на месте и совместными усилиями осуществляет поиск способов утилизации зараженной воды. Он также отметил, что ситуация на АЭС «Фукусима-1» «отличается прозрачностью информации».