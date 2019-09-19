Токио, , 10:25 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключит полноценное торговое соглашение с Токио, которое может быть реализовано и без одобрения Конгресса. При этом, американский президент не упомянул о своем обещании «не рассматривать» новые тарифы на японские автомобили, которые неизбежно ударят по жизненно важной статье экспорта Японии.

По сообщению японской новостной газеты Асахи Симбун, президент направил в Конгресс письмо, в котором он сообщает органу о своих намерениях заключить с Японией торговую сделку в ближайшие недели. Он заверил Конгресс, что соглашение будет заключено в соответствии с торговым законодательством, одна из статей которого в том числе позволяет президенту США осуществлять взаимное снижение тарифов без дополнительного согласования. «Также я буду заключать соглашение о цифровой торговле», — значится в письме Трампа.

Япония обеспокоена тем, что Трамп не упоминает про тарифы, повышение которых он обещал «не рассматривать». Это было главным мотиватором для правительства Японии и премьер-министра Абэ Синдзо идти на заключение сделки с открытием для американских товаров традиционно закрытой сельскохозяйственной отрасли. Трамп и Абэ договорились на встрече «Большой семёрки» (G7), что подпишут соглашение на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября, но сейчас Токио находится в недоумении.