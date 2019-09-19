Кабул, , 10:05 — REGNUM Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф аль-Усаймин решительно осудил продолжающиеся теракты в Афганистане, в том числе два взрыва, произошедшие 17 сентября. Напомним, что в результате погибли 48 человек и были ранены еще несколько десятков мирных жителей.

Афганское информационное агентство Афганистан Таймс приводит заявление генсека ОИС Юсефа аль-Усаймина, в котором он призвал афганцев сосредоточиться на немедленном прекращении войны. «Не может быть никакой альтернативы переговорам по политическому урегулированию в рамках афганского процесса, как было подтверждено в резолюции и декларациях, принятых на 14-м саммите Организации исламского сотрудничества», — цитирует его «Афганистан Таймс».

Юсеф аль-Усаймин выразил соболезнования жертвам терактов и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он выразил надежду на мирное проведение президентских выборов, которые назначены на 28 сентября.

Напомним, что большинство афганцев с оптимизмом смотрели на мирные переговоры США и талибов (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) с целью достижения политического решения и прекращения вооруженного конфликта в стране. Однако президент США Дональд Трамп прекратил диалог после того, как боевики убили 12 мирных жителей и одного американского солдата в Кабуле в начале сентября 2019 года.