* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:16 — REGNUM Кандидат в президенты Афганистана и брат Ахмад Шах Масуда, покойного лидера Северного Альянса, Ахмад Вали Масуд заявил, что если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются афганцами, они должны прекратить убивать мирных жителей.

Афганское информационное агентство Ариана Ньюс сообщает, что, выступая своем на предвыборном митинге в Кабуле, Масуд подчеркнул, что боевики Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны вести боевые действия исключительно против Сил безопасности Афганистана и только на полях сражений.

«Я обращаюсь к тем, кто устроил взрывы. Они причинили боль каждому афганцу. Если вы сами являетесь афганцами, тогда перестаньте убивать мирных людей», — сказал он.

Кроме того, в своей речи Ахмад Вали Масуд раскритиковал Правительство национального единства и лично президента Афганистана Ашрафа Гани за их неспособность решить насущные проблемы страны в течение пяти лет их работы. Он также обвинил действующего президента в подготовке фальсификаций на выборах ради переизбрания на еще один срок.

Масуд призвал людей принять мудрое решение относительно своего будущего для реализации позитивных изменений касательно ситуации в стране.