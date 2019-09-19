Вашингтон, , 09:54 — REGNUM На «оккупированных территориях» Донбасса, в Крыму и Грузии нет людей, которые желают стать частью России. Такое заявление сделал специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.

Ничего не вижу Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Здесь (в Грузии — прим. ИА REGNUM) нет людей на оккупированных территориях, которые хотели бы стать частью России. Здесь есть люди, которые хотели бы, чтобы не было линий разграничения, — приводит агентство УНИАН слова дипломата. — То же касается Украины».

Волкер утверждает, что Запад гораздо сильнее Москвы во всех отношениях — в экономическом, политическом и военном плане, а также в плане влияния. Однако Западу не хватает инициативы агрессивных действий, которую Россия «взяла в свои руки».

«Вся сила на стороне Запада. И также время на стороне Запада. Это касается и Грузии с Украиной», — уверен Волкер.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав Российской Федерации в марте 2014 года по результатам проведённого на полуострове референдума, результаты которого официальный Киев до сих пор не признал, продолжая считать эти территории своими, но «оккупированными страной-агрессором», и бесконечно строя новые планы по возвращению полуострова под юрисдикцию Украины.

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Что касается Донбасса, то, как заявил глава ДНР Денис Пушилин, власти Донецкой Народной Республики видят своей задачей максимальную интеграцию в российское пространство, вплоть до вхождения в состав России.

Ранее глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что жители Крыма уже никогда не вернутся в состав Украины, потому что полуостров возвращался в состав России, прежде всего исходя из своих моральных, культурных и других убеждений, а также согласно волеизъявлению жителей полуострова. По его словам, крымчане «ментально, культурно и исторически привязаны к России».

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