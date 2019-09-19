* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:56 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео осудил атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), произошедшие 17 сентября в провинциях Парван и Кабул. Как сообщает афганское информационное агентство Толо Ньюс, он заявил, что Талибан (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) должен продемонстрировать подлинную приверженность миру, а не продолжать сеять насилие и разрушения.

Майк Помпео

Помпео сказал, что в результате последних нападений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) более четырех десятков человек погибли, а больницы, школы и дома во многих районах страны остались без электроэнергии.

«Эти атаки демонстрируют вопиющее пренебрежение к людям и институтам Афганистана», — заявил Помпео. Госсекретарь США подчеркнул, что «афганцы должны по-настоящему примириться», а не «продолжать насилие и разрушения, которые наносят такой ущерб афганскому народу и будущему страны».

Напомним, что 17 сентября террорист-смертник убил 26 человек и ранил еще 42 на предвыборном митинге президента Афганистана Ашрафа Гани в афганской провинции Парван. В тот же день в столице страны Кабуле террорист-смертник взорвал взрывное устройство вблизи здания Министерства обороны Афганистана, в результате чего по меньшей мере 22 мирных жителя были убиты, а еще 38 были ранены.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) взяли на себя ответственность за оба нападения.

Эти атаки последовали за недавним прекращением президентом США Дональдом Трампом мирных переговоров после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле, в результате которого 2 сентября погибли 12 человек, в том числе и американский солдат.