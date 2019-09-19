* запрещённая в России организация

Могадишо, , 10:10 — REGNUM Десятки боевиков «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе «губернатор» террористов в регионе Хиираан, были ликвидированы во время совместного наступления национальной армии Сомали и вооруженных сил Джуббаленда. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Начальник штаба Сомалийской национальной армии генерал Одоваа Раге сообщил СМИ, что его войска свергли Ибрагима Абди Туреи, главаря террористов в регионе Хиираан вместе с Хасаном Яре, который возглавлял горнодобывающую отрасль подконтрольного террористам региона.

Двое «высших чиновников» террористов были ликвидированы в ходе операции, проведенной объединенными силами между поселениями Джалалакси и Було Бурте. На юге Сомали в Нижней Джуббе еще 15 боевиков были нейтрализованы силами правительства и Джуббаленда в районе Бандар-Джадид близ города Араре. Военные источники сообщили, что один из боевиков был захвачен живым.

Последние наступления на позиции «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Сомали последовали за продолжающимися наступлениями сомалийских сил в центральной и южной частях страны.