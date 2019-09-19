Харгейса, , 09:53 — REGNUM Президент Сомалиленда объявил, что ОАЭ больше не планируют строить военный аэропорт в полуавтономной республике. Вместо этого частично построенный проект будет все-таки превращен в гражданский аэропорт. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Shabait.

Президент Муса Бихи объявил в телевизионной речи, что аэропорт военных ОАЭ, вокруг которого сложилась непонятная ситуация, все же стал гражданским аэропортом, и он будет передан новой частной компании для завершения строительства».

В результате Бербера, город с населением около 61 000 человек, получит два аэропорта и современный морской порт. Существующий аэропорт Берберы был построен СССР в 1970-х годах с 4-километровой взлетно-посадочной полосой — одной из самых длинных в Африке. Он был даже арендован НАСА в 1980-х годах в качестве места для аварийной посадки шаттлов.

ОАЭ начали строительство военной авиабазы в 2017 году в портовом городе. База должна была использоваться для патрулирования пролива Баб-эль-Мандеб, выходящего к устью Красного моря, между Йеменом и Эритреей. Согласно условиям сделки, ОАЭ должны были присутствовать там в течение 30 лет. Взамен ОАЭ должны были подготовить вооруженные силы Сомалиленда. Бербера находится менее чем в 300 км к югу от истерзанного войной Йемена, где войска ОАЭ воюют против группировки Хути с 2015 года.