Асмэра, , 10:32 — REGNUM Эритрея и Судан договорились расширять сотрудничество по экономическим, культурным, военным вопросам, вопросам безопасности, дипломатическим и региональным вопросам. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство TesfaNews.

Данная информация была представлена в совместном заявлении из шести пунктов, опубликованном для прессы в Хартуме после завершения двухдневного визита президента Эритреи Исайяса Афеворки в Судан.

Министр информации Эритреи Йеман Гебремескель заявил, что президент Афеворки вернулся в Асмэру после «плодотворного официального визита в Судан». Он добавил, что страны намерены начать совместное стратегическое военное сотрудничество, подробная информация о котором появится в ближайшее время. По данным СМИ, речь скорее всего идет о совместных учениях в приграничных районах двух стран и обмене опыта в военной области, чтобы эффективно противостоять внутригосударственным конфликтам.