Аддис-Абеба, , 09:46 — REGNUM В столице Эфиопии Аддис-Абебе проводится совещание по подведению итогов деятельности Межправительственного органа по вопросам развития (ИГАД) по реализации Найробийской декларации и Плана действий ООН. Найробийская декларация и План действий по долгосрочным решениям для сомалийских беженцев и реинтеграции вернувшихся граждан в Сомали были приняты главами государств и правительств ИГАД в марте 2017 года. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

В своем вступительном слове директор по здравоохранению и социальному развитию ИГАД Фатия Алван заявила: «Несмотря на проблемы, я хочу призвать всех нас поддерживать нашу решимость и усилия по поиску долгосрочных решений для проблемы беженцев, репатриантов и принимающих их общин — завершить процесс имплементации декларации, подписанной в Найроби»

В преддверии межминистерского совещания технические эксперты из государств-членов ИГАД собрались в течение двух дней, чтобы подготовить доклад с изложением результатов реализации договоренностей и подготовить планы дальнейшей работы.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), число беженцев на Африканском Роге все еще остается высоким: более четырех миллионов беженцев и еще восемь миллионов внутренне перемещенных лиц.