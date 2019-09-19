Белград, , 10:28 — REGNUM Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич на встрече со специальным представителем Генерального секретаря ООН (Организации Объединенных Наций) и главой Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) Захиром Таниным заявил, что Организация Объединенных Наций играет незаменимую роль в процессе урегулирования отношений между Белградом и Приштиной. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Джурич и Танин обсудили текущую политическую обстановку и безопасность на территории Косово. Джурич напомнил, что, поддерживаемый ЕС (Европейским союзом), диалог между Сербией и Косово проводился на основе мандата Генеральной Ассамблеи ООН. Директор канцелярии отметил, что с тех пор прошло более шести лет, а главная обязанность Приштины — создание Союза сербских муниципалитетов в Косово — так и не была исполнена и ЕС не обеспечил реализацию данного соглашения, о котором Сербия неоднократно информировала Совет Безопасности.

Джурич также обратил внимание на тот факт, что участились случаи межэтнических провокаций и нападений на представителей косовских сербов со стороны албанских экстремистов, и данная проблема не вызывает достаточно серьезного и решительного отклика со стороны международного сообщества.