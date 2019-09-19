Белград, , 11:00 — REGNUM Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович, комментируя заявления представителей Косово о том, что они обсудят вопрос подавать ли им заявку на принятие республики в Интерпол (Международная организация уголовной полиции) или нет, заявил, что Белград не прекратит блокировать вступление Приштины в организацию. При этом, он отметил, что Косово, ставя таким образом вопросы, пытается отвлечь внимание Сербии от данной ситуации. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

По словам Стефановича, Приштина будет до последнего бороться за членство в организации, однако, по его словам, Сербия при поддержке своих партнеров сможет предотвратить ее вступление.

«Подобные заявления являются попыткой сгладить проблему, чтобы мы якобы думали, что Приштина не подаст заявку (в Интерпол), и мы бросили бы активную работу по блокированию вступления Косово», — добавил Стефанович.