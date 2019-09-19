Приштина, , 09:51 — REGNUM Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после очередной неформальной встречи с президентом Чехии Милошем Земаном заявил, что вопрос об отзыве Чехией признания независимости Косово будет рассмотрен на координационном совещании руководства Чехии по внешней политике. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

«Президент призывает принять резолюцию нижней палаты парламента Чехии, которую депутаты отправили правительству, с просьбой не признавать независимость Косово. Мы вместе обсудим это на встрече с министром внутренних дел, министром иностранных дел, спикерами верхней и нижней палат парламента», — сказал Бабиш.

Во время визита в Сербию на прошлой неделе Земан заявил, что хочет обсудить с высшими должностными лицами своей страны возможность отзыва Чешской Республикой признания Косово. В то же время, Бабиш тогда заявил, что не видит причин для изменения позиции Чехии по данному вопросу.