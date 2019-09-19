Таллин, , 09:43 — REGNUM Взаимное намерение Эстонии и Греции к сотрудничеству в области цифровизации обсудили премьер-министр Эстонии Юри Ратас и греческий замминистра по вопросам цифрового управления Кирьякос Пьерракакис. Об этом 18 сентября сообщает AMNA.

В кулурах мероприятия Tallinn Digital Summit 2019, который проходит 16−17 сентября, стороны говорили о взаимодействии по передаче опыта в области цифровой трансформации, обучении граждан навыкам работы с цифровыми технологиями и в целом о передаче передового опыта в этой сфере.

Отмечается, что на Таллинский саммит по цифровым технологиям правительство Эстонии официально пригласило греческую делегацию в контексте тесного сотрудничества в области цифрового управления и политики.