Брюссель, , 09:29 — REGNUM Безопасность судоходства в «море Азимова» требует внимания НАТО. Об этом говорится в публикации на сайте Североатлантического альянса.

В статье изложено мнение выпускника военно-морской академии из Лонг-Айленда (штат Нью-Йорк) Пола Бекли, который служит в группе обеспечения НАТО военно-морскими вооружениями. Эксперт отмечает, что доступ к морским путям должен быть свободным, однако препятствиями могут быть мины и подводные лодки.

Авторы публикации добавили, что «недавние события в Персидском заливе и на Азимовском море» показали актуальность военно-морской мощи альянса, так как силы НАТО способны находить и уничтожать мины.

Моря Азимова не существует на карте мира. Речь идет, вероятно, об Азовском море.

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