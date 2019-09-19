Красноярск, , 09:28 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве заключено между Красноярском (Красноярский край, Россия) и Минском (Белоруссия). Об этом ИА REGNUM сообщили 19 сентября в администрации Красноярска.

Александр Крепак (слева) и Сергей Ерёмин Пресс-служба администрации Красноярска

Делегация Красноярска во главе с мэром Сергеем Ерёминым находится в столице Белоруссии с официальным визитом. Подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Свои подписи в документе поставили Сергей Ерёмин и зампредседателя Минского городского исполнительного комитета Александр Крепак.

В частности, стороны договорились поддерживать создание совместных предприятий.

Ерёмин считает, что в Красноярске необходимо создать торговый дом Белоруссии или Минска.

«Эту тему мы проработаем», — заявил он.

Крепак, в свою очередь, подчеркнул, что власти Минска намерены обратиться к авиаперевозчикам, чтобы проработать возможность создания прямого маршрута между столицей Белоруссии и Красноярском.

Также в ходе визита в Минск красноярцы посетили производство ОАО «БелАЗ» и поучаствовали в Белорусском промышленно-инвестиционном форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Новосибирске обсудили сотрудничество академий наук России и Белоруссии.