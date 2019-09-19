Тирана, , 09:39 — REGNUM Глава албанской оппозиционной Демократической партии (ПД) Люльзим Баша обвинил премьер-министра страны Эди Рамы в краже средств из фонда здравоохранения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Баша заявил, что Эди Рама не сдержал свое предвыборное обещание о бесплатном предоставлении медицинских услуг и лекарств:

«Он обещал бесплатное здравоохранение, но вместе с олигархами украл 385 миллионов евро (примерно 27,47 миллиарда рублей). Сегодня албанцы тратят за услуги здравоохранения больше, но в больницах не хватает базовых лекарств, а в аптеках торгуют просроченными лекарствами.

Пока люди мучаются без обслуживания в больницах в жалких условиях, артист воровства и мошенничества использует власть для обогащения и личных целей», — говорится в заявлении Баши на его странице в социальной сети Facebook.