Нью-Дели, , 11:32 — REGNUM Глава партии неприкасаемых Бахуджан самадж парти (Партия большинства народа или БСП) Маявати возложила ответственность за рост коммунализма и этнорелигиозной вражды в обществе Индии на ведущую оппозиционную партию Индийский национальный конгресс (ИНК). Об этом 18 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В своем аккаунте в Twitter Маявати подчеркнула: «В Индии крепнут этнорелигиозная вражда и коммуналистские настроения, а виной тому стала политика двойных стандартов ИНК». По словам лидера неприкасаемых, Индийский национальный конгресс ослабляет секулярные силы, противостоящие росту коммунализма и межэтнических противоречий. «ИНК — ненадежная партия, которой нельзя верить», — заключила Маявати.

Напомним, что Бахуджан самадж парти является одной из ведущих политических сил индийского Уттар-Прадеша, крупнейшего штата по численности населения. Примечательно, что ранее, 16 сентября, шесть членов законодательного собрания штата Раджастхан от БСП объявили о своем переходе в Индийский национальный конгресс.