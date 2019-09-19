Нью-Дели, , 09:59 — REGNUM Лидер оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Рахул Ганди заявил, что политика правящей Бхаратия джаната парти (БДП) в отношении Джамму и Кашмира способствует усилению влияния террористических группировок в регионе. Об этом 18 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В своем аккаунте в Twitter Рахул Ганди подчеркнул, что ограничение деятельности оппозиции в Кашмире и арест местных политических лидеров привели к созданию «вакуума власти» в регионе. По словам оппозиционера, отсутствием влиятельных кашмирских лидеров воспользуются различные террористические группировки региона. «Таким образом, кишащий террористами Кашмир навечно превратится в инструмент поляризации индийского общества», — заключил Рахул Ганди.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди объявило об отмене особого статуса Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции данного региона в государственную систему страны. Впоследствии министерство внутренних дел Индии ввело повышенные меры безопасности в регионе. В частности, были арестованы влиятельные деятели местной оппозиции, в том числе бывшие главные министры штата Махбуба Муфти и Омар Абдулла.