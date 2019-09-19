Нью-Дели, , 09:55 — REGNUM С 5 августа 2019 года более 60 пакистанским террористам удалось попасть на территорию индийского Кашмира. Об этом 18 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на источники в сухопутных войсках Индии.

Информаторы издания подчеркнули, что несмотря на усиленные меры безопасности пакистанские боевики продолжают проникать в Индию. Сообщается, что террористы используют заброшенные горные переходы в районах Гурез, Гульмарг, Пунч и Раджаури. Военные полагают, что плотный артиллерийский огонь пакистанских военных по позициям Индии позволяет террористам незаметно проникать на территорию Джамму и Кашмира.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди объявило об отмене особого статуса Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции данного региона в государственную систему страны. Впоследствии разведывательные ведомства Индии сообщили об активизации террористической активности на индийско-пакистанской границе. Индийское руководство обвинило Исламабад в попытках дестабилизировать ситуацию в Джамму и Кашмире посредством террористических группировок.