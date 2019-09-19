Вашингтон, , 09:22 — REGNUM «Я хочу, чтобы вы действовали», заявила Конгрессу США 16-летняя экоалармистка Грета Тунберг, выступая 18 сентября перед американскими политиками. Об этом сообщает AMNA.

Представ перед Конгрессом в джинсах и кроссовках, Тунберг призвала слушать не ее, а ученых, и принять срочные меры против глобального потепления. По ее словам, она встретилась с жителями районов, которые сильно пострадали от природных катастроф, и если с климатическим кризисом ничего не делать, дальше будет хуже. Тунберг подчеркнула, что все, что она говорит, не имеет отношения к политике, а исключительно к науке.

При этом с президентом США она встречаться отказалась: он не воспринимает «климатическую угрозу» всерьез, зато встретилась с Бараком Обамой, найдя с ним общий язык в плане глобального потепления. Которое сейчас является одной из горячих тем в предвыборной борьбе между республиканцами и демократами.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита Тунберг в США дискуссию вызвали также слова американской знаменитости Сары Сильверман, которая назвала Тунберг вернувшимся Иисусом Христом.