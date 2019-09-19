Вена, , 09:05 — REGNUM Австрия наложила вето на соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и странами Латинской Америки — Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем, входящими в торговый союз МЕРКОСУР. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

18 сентября все партии, представленные в парламенте Австрии, за исключением части либеральной NEOS, проголосовали против соглашения. Свое решение они обосновали в основном экологическими соображениями. Один из руководителей Австрийской социал-демократической партии Йорг Ляйхтфрид назвал итог голосования «большим успехом для потребителя, окружающей среды и благополучия животных, а также прав человека».

Для вступления в силу соглашения требовалось единогласие всех членов ЕС. Таким образом, срывается соглашение, за которое боролись страны Латинской Америки более двадцати лет.

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