Хабаровск, , 09:11 — REGNUM В Законодательной думе Хабаровского края образованы три партийные фракции и одно депутатское объединение. Самой многочисленной стала фракция ЛДПР, в её составе 30 депутатов из 36, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Фракцию ЛДПР возглавил Сергей Зюбр, его заместителями стали Сергей Безденежных и Вячеслав Фургал, старший брат губернатора края Сергея Фургала.

Думская фракция КПРФ состоит из трёх депутатов, её возглавил Сергей Ильин, его заместителем стал Максим Кукушкин.

В думской фракции «Единой России» два депутата. Её руководителем стал Геннадий Мальцев, заместителем Ольга Мироманова.

Депутат — самовыдвиженец Виктор Федореев создал депутатское объединение «Наш край», в котором он сам стал единственным участником.

Как сообщало ИА REGNUM, Закдума Хабаровского края VII созыва намерена сократить расходы на содержание депутатов. Планируется также сократить и число депутатов, получающих зарплату — с 18 до 12 человек.