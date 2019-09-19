Уфа, , 09:14 — REGNUM Чиновники из разряда «наезд-откат» останутся за периметром моей команды. Об этом 18 сентября сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, всем социально-значимым проектам в республике впредь будет оказана максимальная поддержка.

«Бизнесмену пообещали в предыдущей администрации Уфы землю под теннисный спорткомплекс. И даже начали оформление. Но потом вокруг него начали кружить некие гонцы от чиновников, то ли намекая на что-то, то ли ожидая чего-то… Человек уже 4 года не может начать строительство», — написал он в сообщении.

По его словам, ситуация при которой люди хотят построить что-то нужное для города, но только впустую тратят время и деньги на проекты является очень распространенной в республике.

«Так вот, хочу сказать всем, что мы это пресекаем», — сообщил врио главы Башкирии.

Он также отметил, что если бизнес предлагает создать что-то прибыльное, он будет платить полную стоимость за землю, выполняя все обязательства перед республикой. Но если планируется что-то социально значимое и не сверхприбыльное, то правительство Башкирии будет оказывать максимальное содействие таким проектам.

«По теннисным кортам принимаем решение — землю оформить, проволочки закончить. За ходом исполнения не поленюсь проследить лично. А чиновники из разряда «наезд-откат» останутся за периметром моей команды», — в заключении написал Радий Хабиров.