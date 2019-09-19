Нью-Йорк, США, , 09:01 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не считает возможным встретиться с Хуаном Гуайдо, лидером венесуэльской оппозиции, в случае посещения последним ассамблеи организации на следующей неделе. Об этом сообщает AMNA.

«Нет, не планируется что-то подобное», — ответил Гутерриш, когда ему задали соответствующий вопрос на пресс-конференции.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро также не поедет в Нью-Йорк, но его правительство будет обжаловать санкции, наложенные на его страну США.

Генсек ООН подчеркнул, что его организация не является подходящим местом для проведения переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, но выразил надежду, что подобный диаллог будет возобновлен.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября контролируемый оппозицией Венесуэльский парламент очередной раз объявил Гуайдо «президентом».