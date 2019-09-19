Джакарта, , 08:58 — REGNUM Индонезия отправит 547 контейнеров с отходами обратно в западные страны, сообщает Мediasulsel.

В общей сложности из 2041 контейнера, осмотренного в четырех крупнейших портах страны с июля по середину сентября, индонезийская таможня обнаружила 547 контейнеров с плохо отсортированными или опасными отходами.

«В соответствии с Базельской конвенцией об опасных отходах, такой мусор должен быть реэкспортирован», — заявил Херу Памбуди, глава таможенной службы Индонезии.

Контейнеры, задержанные в порту Тангеранг, скоро будут репатриированы обратно в США, Новую Зеландию, Испанию, Германию, Францию, Бельгию, Великобританию и Гонконг.

Кроме того, таможенная служба и министерство окружающей среды Индонезии наложили санкции на три индонезийских компании за ввоз отходов, несоответствующих нормам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия вернула 250 контейнеров с мусором странам-отправителям.

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