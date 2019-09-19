Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Соединённые Штаты не готовы к «опосредованной и гибридной» войне с Россией, в связи с чем нужна корректировка планов развития оборонного и других ведомств. Об этом глава Пентагона Марк Эспер заявил в ходе выступления на конференции ВВС США.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Эспера, в последние годы Россия эффективно вела «опосредованные гибридные боевые действия» и боевые действия «в серой зоне». Об этом, по его мнению, говорят события в Крыму и на Украине.

Россия не может противостоять США в классической войне и стремится к новым формам боевых действий. США, напротив, успешны в военных операциях, но для них затруднительны действия в «серой зоне».

«Это новая форма боевых действий. Я имею в виду, что во многом это как минимум то, к чему мы не готовы, и то, к чему мы должны быть готовы», — заявил глава Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора Национальной разведки США Карен Гибсон назвала Россию одним из ведущих экспертов в области гибридной войны.

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