Анкара, , 08:51 — REGNUM Власти Турции доставили партию гуманитарной помощи Судану, пострадавшему от наводнения, об этом 18 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Два самолета доставили порядка 30 тонн гуманитарной помощи, включающей себя палатки и продовольствие, в ближайшее время планируется доставка еще одной партии.

Напомним, Судан страдает от наводнений, вызванных проливными дождями. От действий стихии обрушившейся на страну прошедшим летом, погибли по всей стране свыше 60 человек.

Проблемы с инфраструктурой и экономические трудности не позволяют стране самостоятельно справиться с последствиями наводнений, чиновники Судана призвали международное сообщество оказать посильную поддержку стране.

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