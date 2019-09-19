Рига, , 08:42 — REGNUM Иностранные рабочие с Украины, из Молдавии и Белоруссии всё чаще стали обращаться к эстонским юристам за правовой помощью в связи с обманом со стороны работодателей, пишет сегодня, 19 сентября, портал эстонского национального вещателя ERR.

Издание отмечает, что гастарбайтеры чаще всего сталкиваются с обманом по поводу зарплаты, с неуплатой сверхурочных и с плохими условиями проживания. Юристы отмечают, что обман эстонскими работодателями начинается ещё на стадии составления контракта, который иностранный работник не понимает из-за незнания языка. Видны только цифры, но на практике из-за различных оговорок в условиях, довольствие оказывается в два раза ниже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже этой осенью министр внутренних дел Эстонии Март Хельме намерен внести в парламент законопроект, который запретит безвизовый въезд в страну гражданам Украины. По его словам, такие граждане являются «троянским конём». «Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжает сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», — заявил Хельме.