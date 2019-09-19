Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Новый советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен такой же ястреб, как и бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, заявил журналист Эли Лейк в статье для издания Bloomberg.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«В некотором смысле новый советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен кажется человеком, который является полной противоположностью бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону», — заявил Лейк.

По словам журналиста, сдержанный стиль О'Брайена не означает, что он займёт столь же сдержанную позицию во внешней политике.

«У Трампа возникли разногласия с Болтоном в отношении Ирана, Афганистана и Северной Кореи. По всем этим вопросам новый советник по национальной безопасности США придерживается позиции республиканских ястребов», — добавил Лейк.

Напомним, в 2005 году О'Брайен работал вместе с Болтоном, когда тот занимал должность постоянного представителя США при ООН. Болтон лестно отозвался о книге О'Брайена «Пока Америка спала: восстановление американского лидерства в мире, переживающем кризис», в которой О'Брайен выразил своё негативное отношение к ядерной сделке с Ираном и заявил, что Россия представляет одну из основных угроз для США.

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