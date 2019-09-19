Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Поставки европейского оружия в Саудовскую Аравию могут подорвать внешнеполитические интересы ЕС на Ближнем Востоке, заявила научный сотрудник Центра европейских реформ (CER) в Лондоне Бет Оппенхайм в статье для издания The Foreign Policy.

«Экспорт оружия может изменить региональную динамику непредсказуемым образом. Например, в последние годы ЕС и другие западные державы продали большое количество оружия Саудовской Аравии, чтобы сдержать Иран и стабилизировать регион. Оказалось, что они допустили ошибку», — говорится в статье.

По словам Оппенхайм, оружие, поставляемое преимущественно Великобританией, Францией и Соединёнными Штатами, позволило Саудовской Аравии начать военную интервенцию в соседний Йемен в 2015 году.

«Война в Йемене представляет серьёзную опасность для региона, а также для внешнеполитических интересов ЕС. На фоне конфликта процветают экстремистские организации, также это может привести к усилению миграционного давления. Побочные последствия конфликта могут повредить инвестициям ЕС в Египте, Иране и Сирии, а также подорвать безопасность на море в Аденском заливе — жизненно важной транспортной артерии — и в странах Африканского Рога. Без принятия общей политики ЕС в сфере поставок оружия не сможет оказать давление на воюющие стороны и сдержать конфликты», — считает эксперт.

Напомним, ЕС придерживается «общей позиции» по контролю над экспортом оружия, которая была принята в 2008 году. Существует восемь критериев, в том числе уважение прав человека и международного гуманитарного права в стране-импортёре, которыми должны руководствоваться государства-члены при организации экспорта вооружений.

При этом европейские государства слишком часто игнорируют критерии экспорта оружия и принимают решения об организации военных поставок, руководствуясь исключительно коммерческими или политическими целями. Несмотря на то, что «общая позиция» является юридически обязательной для всех европейских стран, в ЕС нет официального механизма контроля за соблюдением существующих критериев.

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