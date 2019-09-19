Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Кандидаты в президенты США всячески стараются избежать обсуждения вопроса о государственном долге Соединённых Штатов, заявил политический консультант и юрист Республиканской партии Фрэнк Дж. Донателли в статье для издания The Hill.

«Помимо дебатов общественность также успела послушать оживлённую болтовню об изменении климата. Однако никто не обсуждает самую серьёзную проблему, стоящую перед страной, а именно финансовое состояние США: дефицит федерального бюджета, государственный долг и устойчивость программ социального обеспечения», — заявил Донателли.

По словам Донателли, кандидаты в президенты США обещают свои избирателям бесплатное обучение в колледже или более дешёвое медицинское обслуживание без каких-либо дополнительных затрат, вместо обсуждения серьёзных проблем.

«Кто откажется от ещё одной порции пирога или мороженого, особенно, когда её предлагают бесплатно? Но все эти обещания просто нельзя выполнить, они могут привести только к ещё одному витку общественного отчуждения и росту недоверия по отношению к правительству и нашей политической системе», — добавил политический консультант.

Напомним, президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп ещё в ходе своей предвыборной кампании пообещал избирателям решить вопрос с государственным долгом США, только если его изберут на второй срок в 2020 году. Однако несмотря на обещания Трампа, государственный долг США продолжает расти.

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