Вашингтон, 19 сентября 2019, 08:42 — REGNUM Кандидаты в президенты США всячески стараются избежать обсуждения вопроса о государственном долге Соединённых Штатов, заявил политический консультант и юрист Республиканской партии Фрэнк Дж. Донателли в статье для издания The Hill.
По словам Донателли, кандидаты в президенты США обещают свои избирателям бесплатное обучение в колледже или более дешёвое медицинское обслуживание без каких-либо дополнительных затрат, вместо обсуждения серьёзных проблем.
Напомним, президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп ещё в ходе своей предвыборной кампании пообещал избирателям решить вопрос с государственным долгом США, только если его изберут на второй срок в 2020 году. Однако несмотря на обещания Трампа, государственный долг США продолжает расти.
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