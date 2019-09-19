Ереван, , 08:39 — REGNUM Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не состоится, 19 сентября пишет газета «168 жам».

По информации издания, посещения Владимира Путина Еревана состоится исключительно в рамках саммита ЕАЭС и продлится несколько часов. Президент России не будет присутствовать на официальном ужине.

Напомним, 1 октября состоится саммит ЕАЭС. Главный вопрос, который обсуждается в армянских СМИ в преддверии саммита, — будет ли присутствовать на нем президент России Владимир Путин.