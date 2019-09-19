Вашингтон, 19 сентября 2019, 08:36 — REGNUM Глава Пентагона Марк Эспер позвонил министру обороны Украины Андрею Загороднюку. Об этом американский чиновник написал 18 сентября на своей странице в социальной сети Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с вице-президентом США Майком Пенсом. Зеленский поблагодарил за продолжение американской программы военной помощи Украине, и выразил надежду, что объёмы этой помощи в дальнейшем будут расти.
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