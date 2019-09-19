Барнаул, , 08:30 — REGNUM «Опальный» депутат Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Андрей Волков, представлявший ранее фракцию «Единая Россия», раскритиковал слова своего бывшего коллеги по партии — депутата Бориса Трофимова, заявившего об отсутствии обращений избирателей по поводу возврата всенародных выборов мэра Барнаула. По мнению Волкова, то, что в поддержку этого способа определения градоначальника в столице Алтайского края собрано более 1000 подписей, известный факт.

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«Считаю, что в такой ситуации сами депутаты должны пойти к своим избирателям и задать им вопрос: «Вы за назначение или же за выборы мэра?» а никак не сидеть и не ждать, пока к ним самим кто-то придет. Уверен, что депутат для того и был избран, чтобы внимательно следить за запросами и пожеланиями избирателей и реагировать на них.

Тем более что простые избиратели зачастую не разбираются во всех хитросплетениях законотворчества и вряд ли понимают, что для возвращения прямых выборов мэра Барнаула соответствующее решение сначала должно быть принято не Барнаульской городской думой, а Алтайским краевым Законодательным собранием, и по этой причине вряд ли они вообще придут с этим вопросом к депутатам краевого парламента», — пояснил депутат Волков в сообщении на своей странице в Facebook.

Также, по словам Волкова, он уже опросил своих избирателей на предмет возвращения всенародных выборов мэра Барнаула. Выяснилось, что подавляющее их большинство хотят сами выбирать главу города Барнаула.

«Несмотря на то, что у меня самого нет однозначного мнения по этому вопросу (плюсы и минусы есть как у избрания мэра, так и у его назначения), считаю своим депутатским долгом довести до сведения депутатского корпуса и общественности позицию моих избирателей о необходимости возвращения прямых выборов главы Барнаула и руководствоваться этой позицией при голосовании по внесенному в АКЗС законопроекту», — заявил депутат.

Волков призвал и других своих коллег поступить аналогичным образом— выяснить позицию своих избирателей и учесть ее при голосовании.

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект о внесении поправок, согласно которым мэр Барнаула стал бы вновь всенародно избираемым градоначальником, внесён в повестку дня очередной сессии Алтайского краевого Законодательного собрания, которая состоится 26 сентября.

Также напомним, что Центральный районный суд Барнаула рассматривает уголовное дело в отношении Андрея Волкова. Он обвиняется в двух эпизодах совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ст. 315 УК РФ («Организация совершения злостного неисполнения служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений суда, а равно воспрепятствования их исполнению и руководство исполнением совершения этого преступления»), но свою вину не признаёт.

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