Ханты-Мансийск, , 08:00 — REGNUM В правительстве Югры с 19 сентября приступают к работе два новых ведомственных руководителя. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Назначен новый заместитель главы региона — руководитель аппарата губернатора. Им стал Анатолий Уткин. Ранее он возглавлял департамент по управлению государственным имуществом Югры. До 2012 года руководил окружным управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

На должность директора департамента по управлению государственным имуществом Югры назначен Юрий Якубенко, занимавший пост первого заместителя руководителя ведомства.

В ведомстве он работает с 2001 года. Начинал с должности главного специалиста. В октябре 2018 года был назначен первым заместителем директора.