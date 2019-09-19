Париж, , 07:57 — REGNUM Бенджамин Гриво, кандидат на пост мэра Парижа, защищал «безусловность приема» мигрантов в столице, и обвинил действующего мэра столицы Анн Идальго в «использовании» ситуации, сообщает Le Figaro.

«Я сыт по горло тем фактом, что государство и город Париж постоянно выступают против лагерей мигрантов. Мэр Парижа использует эту ситуацию, чтобы играть в мелкую политику», — заявил Бенджамин Гриво на пресс-конференции.

«Мы находимся в Париже и здесь не должно быть ни семей, ни детей, ни женщин, спящих на улице, потому что они в изгнание, потому что они покинули конфликтные страны, это невозможно. В то же время мы должны нести ответственность», — продолжил кандидат в мэры Парижа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС, которые будут отказываться от участия в распределении беженцев, должны быть оштрафованы.

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