Ереван, , 08:06 — REGNUM В правительстве и в парламенте Армении будет ряд громких отставок, 19 сентября пишет газета «Жоговурд».

По информации издания, «парад» отставок будет продолжен в исполнительном и законодательном органах страны. Журналисты считают, что вице-премьер Мгер Григорян, министр иностранных дел Зохраб Мнацаканян, министр обороны Давид Тоноян в скором времени уйдут в отставку со своих должностей.

Отмечается, что министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян и министр окружающей среды Эрик Григорян, вероятно, добровольно покинут свои посты, в случае, если начнутся работы на золотоносном месторождении в Амулсаре.

По сообщению газеты, после возвращения премьер-министра Армении Никола Пашиняна из Соединенных Штатов Америки глава правительства намерен подать ходатайство об увольнении министров, отвечающих за социальный блок правительства. Речь идет о министре здравоохранения республики Арсене Торосяне и министре по социальным вопросам и труду Заруи Батоян.

Издание также отмечает, что в отставку уйдут вице-спикер парламента Армении Лена Назарян и депутат от фракции «Мой шаг» Михаил Золян.

Напомним, 16 сентября о своей отставке заявил бывший глава Службы национальной безопасности Артут Ванецян. 18 сентября был уволен начальник полиции республики Валерий Осипян.