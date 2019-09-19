Исламабад, , 07:59 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан предостерег граждан от участия в боевых действиях против правительства Индии в Кашмире, об этом 19 сентября сообщает Al Jazeera.

«Если кто-то из Пакистана отправится в Индию для участия в боевых действий в Кашмире, то он будет действовать как враг жителей Кашмира», — заявил премьер-министр, выступая в городе Торхам на границе с Афганистаном.

По мнению Имран Хана, военным Индии нужен лишь повод для оправдания своих действий.

Как передавало ИА REGNUM, в начале августа 2019 года власти Индии приняли закон, лишающий штат Джамму и Кашмир особого статуса и ввели в регионе комендантский час. Данный факт значительно осложнил отношения между Нью-Дели и Пакистаном.

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