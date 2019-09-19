Киев, , 07:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонную беседу с вице-президентом США Майком Пенсом, сообщил 18 сентября официальный сайт президента Украины.

Зеленский поблагодарил Пенса за его содействие продлению американской программы военной помощи Украине. Он выразил надежду, что в следующем году объёмы военной помощи Украине возрастут. Президент Украины также отметил важное значение той поддержки, которую США оказывают Украине.

В свою очередь, Майк Пенс заявил о прогрессе украинских реформ, направленных на искоренение коррупции.

Стороны констатировали, что политический диалог между США и Украиной происходит на очень высоком уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь Майк Помпео поговорил с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Он поздравил Пристайко с назначением и заявил, что США будут и дальше поддерживать Украину в борьбе с коррупцией.

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