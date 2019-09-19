Пермь, , 07:44 — REGNUM Глава Перми Дмитрий Самойлов 18 сентября провел первый прямой эфир в instagram. К началу трансляции поступило более 150 вопросов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Жителей краевой столицы интересовали темы ремонт, а дорог, подачи тепла в жилые дома и детские сады, слияния школ, досрочной отмены единого налога на вмененный доход и другие. За час глава Перми успел ответить на 30 вопросов.

По итогам общения Дмитрий Самойлов отметил: «Для меня это был первый опыт прямого эфира в инстаграме. Спасибо всем за участие. Обязательно буду проводить эфиры регулярно».