Мюнхен, Германия, , 07:40 — REGNUM Сотрудников авиастроительного концерна Airbus подозревают в шпионаже в Германии, передает немецкий канал n-tv.

Как заявила прокуратура Мюнхена, они подозреваются в незаконном получении документов бундесвера. В частности, файлов, касающихся закупок вооруженными силами ФРГ систем связи. 17 сентября у работников компании были изъяты документы и компьютеры, а около двадцати человек освобождены от обязанностей.

Airbus подтвердил информацию. Согласно его заявлению, концерн заблаговременно проинформировал власти о «вероятном незаконном обращении отдельных сотрудников с документами клиентов», касающимися двух будущих сделок по программам Line Communications, Intelligence and Security. Концерн проводит внутреннюю проверку.